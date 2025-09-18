У Польщі розповіли про перші результати перевірок бомбосховищ на придатність

Станом на вересень органи безпеки Польщі замовили майже 4000 перевірок існуючих будівель для оцінки їхньої придатності як бомбосховищ та екстрених укриттів – наразі відомі перші результати цих перевірок.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.

Державна пожежна служба та районні інспекції будівельного нагляду проводять детальні огляди будівель, які можуть виконувати захисні функції. Наразі проведено понад 2 тисячі візитів, в рамках яких надано технічні висновки для органів цивільного захисту.

Згідно з попередніми висновками, понад тисяча будівель відповідає вимогам, визначеним у постанові Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, і може бути використана як укриття або місце переховування в разі небезпеки.

В рамках Програми захисту населення та цивільної оборони на 2025-2026 роки передбачено майже 5 мільярдів злотих для місцевих органів влади на реалізацію завдань, пов'язаних із захистом населення та розвитком цивільної оборони. Ці кошти мають бути спрямовані на модернізацію та ремонт існуючих укриттів, будівництво нових захисних споруд, а також на розвиток систем оповіщення та зв'язку.

Відповідно до нового закону про захист населення та цивільну оборону, місцеві органи влади зобов'язані визначати об'єкти, які можуть бути перетворені на захисні споруди. Це стосується як підземних поверхів у існуючих будівлях, так і нових інвестицій.

Власники та управителі об'єктів можуть подавати заявки на цільові субсидії для організації місць тимчасового укриття, а також для приведення будівель у відповідність до вимог захисту. Субсидія може покрити до 100 відсотків витрат на інвестиції.

Нагадаємо, весною у Латвії роздумували над мобільними бомбосховищами.

А Литва випробовує матеріали для бункерів з урахуванням досвіду України.