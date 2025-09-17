Уряд Литви схвалив зміни для швидшої нейтралізації ворожих дронів

У середу уряд Литви схвалив проєкт змін до законів про авіацію та збройні сили, спрямованих на те, щоб дозволити військовим швидше та простіше нейтралізовувати дрони, які загрожують повітряному простору країни.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Кабінет міністрів підтримав поправки, підготовлені Міністерством оборони, які дозволять міністру оборони або уповноваженій ним особі віддавати наказ про застосування військової сили проти БпЛА у визначених зонах, якщо дрони порушують правила польотів.

Крок був зроблений після низки інцидентів із дронами та відображає, як зазначило міністерство, все більшу потребу створити швидші та ефективніші умови для застосування військової сили проти загроз національній і громадській безпеці.

За чинними правилами, військову силу можна застосувати лише проти літальних апаратів, що використовувалися як зброя всередині зон з забороною на польоти. Запропоновані зміни мають спростити процес створення зон із забороною на польоти, щоб рішення ухвалювалися не за кілька днів, а за лічені хвилини.

Згідно з проєктом, провайдери аеронавігаційних послуг будуть зобов’язані забезпечити передачу інформації про активацію конкретних зон якомога швидше – не пізніше ніж за 10 хвилин до того, як зона стане активною – усім повітряним суднам у зоні їхньої відповідальності. Будь-яке повітряне судно, що отримало повідомлення про активацію зони із забороною на польоти, буде зобов’язане негайно її залишити.

У зонах, оголошених згідно з пропозицією, цивільним літакам буде заборонено здійснювати польоти без спеціального дозволу, повідомили посадовці.

Міністр транспорту та комунікацій Євгеній Сабутіс зазначив, що нова концепція "заборонених зон" має надати владі інструмент для швидкого ухвалення оперативних рішень у випадках, коли виявлено безпілотники з невизначеними намірами та траєкторіями.

Міністерство оборони наголосило, що навіть у разі створення правової бази для застосування військової сили проти дронів, вона не застосовуватиметься рутинно. Вона використовуватиметься "лише там, де є абсолютна військова необхідність, із вжиттям усіх можливих заходів для уникнення серйозної шкоди людям чи майну", – заявили у відомстві.

Раніше повідомляли, що Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія і Польща написали лист до Єврокомісії із закликом виділити додаткове фінансування на охорону зовнішніх кордонів ЄС через загрозу дронів.

За даними FT, після вторгнень російських БпЛА у повітряний простір країн НАТО ЄС поспішає витратити мільярди на створення "стіни дронів" із технологій, що показали себе добре в Україні.