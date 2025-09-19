В Литве подготовили план по укреплению готовности к войнам и чрезвычайным ситуациям

Министерство внутренних дел Литвы подготовило поправки к закону, которые направлены на укрепление готовности страны к кризисам, чрезвычайным ситуациям и угрозам войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Министерство предлагает определить концепцию гражданской обороны по шведской модели, то есть она будет охватывать три основных направления: защита населения в мирное и военное время, преемственность государственных функций и поддержку вооруженных сил.

Также планируется создать в муниципалитетах пункты гражданской обороны, которые в случае кризиса или войны обеспечат снабжение жителей продовольствием, водой, теплом и электроэнергией.

В частности, поправки направлены на совершенствование системы оповещения жителей, предоставив военным полномочия принимать и реализовывать решения по оповещению населения о воздушной тревоге и военной агрессии.

Также планируется создать объединенные группы быстрого реагирования, усилить процесс эвакуации населения и дополнить систему кризисного управления и гражданской обороны тремя новыми принципами работы.

После согласования изменений с заинтересованными ведомствами министерство внесет поправки в закон в правительство, а затем в Сейм.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Кроме того, правительство Литвы одобрило проект изменений в законы об авиации и вооруженных силах, направленных на то, чтобы позволить военным быстрее и проще нейтрализовать дроны, которые угрожают воздушному пространству страны.

Тем временем в Польше оценили результаты проверок бомбоубежищ на пригодность.