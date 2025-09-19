Укр Рус Eng

Британська MI6: немає жодних ознак, що Путін зацікавлений у мирних переговорах з Україною

Новини — П'ятниця, 19 вересня 2025, 10:23 — Ірина Кутєлєва

Глава розвідувальної служби Великої Британії МІ6 Річард Мур заявив у п'ятницю, що не бачить "жодних доказів" того, що господар Кремля Владімір Путін зацікавлений у досягненні миру шляхом переговорів з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву глави британської розвідувальної служби наводить Reuters.

За словами Мура, кремлівський правитель хоче домогтися цілковитої капітуляції України.

Він також сказав, що Путін "відкусив більше, ніж може проковтнути", і недооцінив українців у розв’язаній ним війні.

Очікується, що під час промови у Стамбулі Мур оголосить про те, що МІ6 запустить у даркнеті платформу, мета якої – передавати спецслужбі "чутливу інформацію" про незаконну діяльність у будь-якій точці світу або пропонувати власні послуги. 

Варто зазначити, що цього місяця Мур має передати повноваження Блейз Метревелі, яка стала першою жінкою, яку призначили на цю посаду.

