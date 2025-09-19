Британская MI6: нет никаких признаков, что Путин заинтересован в мирных переговорах с Украиной

Глава разведывательной службы Великобритании МИ6 Ричард Мур заявил в пятницу, что не видит "никаких доказательств" того, что хозяин Кремля Владимир Путин заинтересован в достижении мира путем переговоров с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы британской разведывательной службы приводит Reuters.

По словам Мура, кремлевский правитель хочет добиться полной капитуляции Украины.

Он также сказал, что Путин "откусил больше, чем может проглотить", и недооценил украинцев в развязанной им войне.

Ожидается, что во время речи в Стамбуле Мур объявит о том, что МИ6 запустит в даркнете платформу, цель которой – передавать спецслужбе "чувствительную информацию" о незаконной деятельности в любой точке мира или предлагать собственные услуги.

Стоит отметить, что в этом месяце Мур должен передать полномочия Блейз Метревели, которая стала первой женщиной, которую назначили на эту должность.