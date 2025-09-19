Розвідка Британії MI6 запускає у даркнеті платформу для вербування агентів

Секретна розвідувальна служба Британії (МІ6) запустить у даркнеті платформу, мета якої – передавати спецслужбі "чутливу інформацію" про незаконну діяльність у будь-якій точці світу або пропонувати власні послуги.

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Іветт Купер, передає BBC, пише "Європейська правда".

За словами Купер, платформа для обміну повідомленнями Silent Courier має на меті посилити національну безпеку, спростивши процес вербування співробітників розвідувального агентства.

Вона наголосила, що потенційні агенти в Росії та в усьому світі стануть об'єктом уваги Великої Британії.

"Наші розвідувальні служби світового класу знаходяться на передовій цієї боротьби, працюючи за лаштунками, щоб убезпечити британський народ. Зараз ми підкріплюємо їхні зусилля передовими технологіями, щоб MI6 могла вербувати нових шпигунів для Британії – в Росії та в усьому світі", – заявила вона.

Очікується, що ця інформація буде підтверджена у п'ятницю, 19 вересня, у Стамбулі у виступі глави MI6 Річарда Мура, який залишає посаду.

Пізніше цього місяця Мур має передати повноваження Блейз Метревелі, яка стала першою жінкою, яку призначили на цю посаду.

Зазначимо, у лютому прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер був змушений відмовитися від свого особистого облікового запису електронної пошти незабаром після вторгнення Росії в Україну через ймовірний злам з боку Москви.

У вересні поліція Лондона заявила про затримання трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь Росії.