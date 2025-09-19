МЗС Іспанії відкидає заклик до розриву дипвідносин з Ізраїлем

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес відкинув заклик до розриву дипломатичних відносин з Ізраїлем, який пролунав від партнерів по урядовій коаліції.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника МЗС Іспанії наводить EFE.

Альбарес сказав, що питання про розрив відносин з Ізраїлем наразі не стоїть.

На його думку, настав час "покласти край примусовому переміщенню населення і блокаді, яка заважає нормальній доставці продовольства в сектор Гази".

"Настав час ухвалювати конкретні рішення і надіслати Ізраїлю чіткий сигнал: вони не можуть очікувати від Європейського Союзу нормальних відносин, ніби нічого не сталося", – наголосив іспанський міністр.

На початку вересня іспанський прем’єр Педро Санчес оголосив про низку заходів, спрямованих на посилення тиску на главу уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з метою припинення військової кампанії в Газі, заявивши, що Ізраїль "винищує беззахисний народ", бомбардуючи лікарні та "вбиваючи голодом невинних хлопчиків і дівчаток".

Зокрема, Іспанія вирішила заборонити ізраїльським кораблям і літакам зі зброєю заходити в іспанські порти або входити в іспанський повітряний простір.

Також Іспанія скасувала контракт на 700 млн євро зі збройовою компанією з Ізраїлю.