МИД Испании отвергает призыв к разрыву дипотношений с Израилем

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг призыв к разрыву дипломатических отношений с Израилем, который прозвучал от партнеров по правительственной коалиции.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы МИД Испании приводит EFE.

Альбарес сказал, что вопрос о разрыве отношений с Израилем пока не стоит.

По его мнению, пришло время "положить конец принудительному перемещению населения и блокаде, которая мешает нормальной доставке продовольствия в сектор Газа".

"Пришло время принимать конкретные решения и послать Израилю четкий сигнал: они не могут ожидать от Европейского Союза нормальных отношений, как будто ничего не произошло", – подчеркнул испанский министр.

В начале сентября испанский премьер Педро Санчес объявил о ряде мер, направленных на усиление давления на главу правительства Израиля Беньямина Нетаньяху с целью прекращения военной кампании в Газе, заявив, что Израиль "истребляет беззащитный народ", бомбя больницы и "убивая голодом невинных мальчиков и девочек".

В частности, Испания решила запретить израильским кораблям и самолетам с оружием заходить в испанские порты или входить в испанское воздушное пространство.

Также Испания отменила контракт на 700 млн евро с оружейной компанией из Израиля.