Іспанія скасувала контракт на 700 млн євро зі збройовою компанією з Ізраїлю

Іспанський уряд скасував контракт на суму близько 700 мільйонів євро на поставку ракетних установок ізраїльського виробництва, що відбулось на тлі кроків Мадрида на знак протесту проти гуманітарної ситуації в Газі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Контракт, укладений з консорціумом іспанських компаній, передбачав придбання Іспанією 12 ракетних систем SILAM, розроблених на основі системи Puls ізраїльської групи Elbit Systems.

Його скасування було зареєстроване на платформі державних закупівель Іспанії документом від 9 вересня.

Того ж дня Мадрид остаточно скасував інший контракт, який передбачав зокрема придбання 168 протитанкових ракетних установок, які мали бути виготовлені в Іспанії за ліцензією ізраїльської компанії вартістю 287,5 млн євро – про це оголошувалось ще у червні.

Іспанія, яка визнала Палестинську державу в травні 2024 року, відкрито критикує військову кампанію Ізраїлю в Газі, а уряд Санчеса на початку цього місяця оголосив про нові заходи, спрямовані проти поставок ізраїльського військового спорядження.

Після того, як Ізраїль у відповідь заборонив вʼїзд двом міністрам іспанського уряду, Іспанія відкликала для консультацій свого посла у Тель-Авіві.