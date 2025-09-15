Укр Рус Eng

Іспанія скасувала контракт на 700 млн євро зі збройовою компанією з Ізраїлю

Новини — Понеділок, 15 вересня 2025, 19:35 — Олег Павлюк

Іспанський уряд скасував контракт на суму близько 700 мільйонів євро на поставку ракетних установок ізраїльського виробництва, що відбулось на тлі кроків Мадрида на знак протесту проти гуманітарної ситуації в Газі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Контракт, укладений з консорціумом іспанських компаній, передбачав придбання Іспанією 12 ракетних систем SILAM, розроблених на основі системи Puls ізраїльської групи Elbit Systems.

Санчес підтримав пропалестинських протестувальників на фіналі велозмагань

Його скасування було зареєстроване на платформі державних закупівель Іспанії документом від 9 вересня.

Того ж дня Мадрид остаточно скасував інший контракт, який передбачав зокрема придбання 168 протитанкових ракетних установок, які мали бути виготовлені в Іспанії за ліцензією ізраїльської компанії вартістю 287,5 млн євро – про це оголошувалось ще у червні.

Іспанія, яка визнала Палестинську державу в травні 2024 року, відкрито критикує військову кампанію Ізраїлю в Газі, а уряд Санчеса на початку цього місяця оголосив про нові заходи, спрямовані проти поставок ізраїльського військового спорядження.

Після того, як Ізраїль у відповідь заборонив вʼїзд двом міністрам іспанського уряду, Іспанія відкликала для консультацій свого посла у Тель-Авіві.

Іспанія Ізраїль
