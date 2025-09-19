Лідери ЄС зберуться на зустріч у Копенгагені: говоритимуть про оборону та Україну

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розіслав запрошення лідерам країн ЄС на неформальне засідання, яке відбудеться 1 жовтня в данській столиці Копенгагені.

Листа від Кошти опублікувала пресслужба Євроради, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив президент Євроради, на зустрічі основа увага буде зосереджена на двох питаннях: посилення спільної європейської оборонної готовності та посилення європейської підтримки України.

"Нещодавні порушення Росією повітряного простору в Польщі та Румунії є суворим нагадуванням про те, що ми повинні прискорити і поглибити наші зусилля", – йдеться у листі.

Кошта пропонує розглянути питання того, як країни ЄС можуть досягти цілей оборонної готовності до 2030 року, а також, що ще можна зробити для підтримки України. Також на зустрічі торкнуться питання шляху України до членства в ЄС.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність терміново розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.

За даними ЗМІ, Європейська комісія пропонує нову ідею, як відправити мільярди євро заморожених російських активів в Україну, замінивши гроші, переказані Києву, векселями, забезпеченими ЄС.

Нова пропозиція може вивільнити значний потік додаткового фінансування для військових зусиль Києва без технічної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризиковано.

