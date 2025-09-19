Лидеры ЕС соберутся на встречу в Копенгагене: будут говорить об обороне и Украине

Президент Европейского совета Антониу Кошта разослал приглашение лидерам стран ЕС на неформальное заседание, которое состоится 1 октября в датской столице Копенгагене.

Письмо от Кошты опубликовала пресс-служба Евросовета, сообщает "Европейская правда".

Как отметил президент Евросовета, на встрече основа внимание будет сосредоточено на двух вопросах: усиление общей европейской оборонной готовности и усиление европейской поддержки Украины.

"Недавние нарушения Россией воздушного пространства в Польше и Румынии является суровым напоминанием о том, что мы должны ускорить и углубить наши усилия", – говорится в письме.

Кошта предлагает рассмотреть вопрос того, как страны ЕС могут достичь целей оборонной готовности к 2030 году, а также, что еще можно сделать для поддержки Украины. Также на встрече затронут вопрос пути Украины к членству в ЕС.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочно разработать новое решение по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.

По данным СМИ, Европейская комиссия предлагает новую идею, как отправить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив деньги, переведенные Киеву, векселями, обеспеченными ЕС.

Новое предложение может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военных усилий Киева без технической экспроприации самих российских активов, что было бы юридически рискованно.

