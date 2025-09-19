Рейтинги керівної партії Естонії дещо зросли після рекордного падіння

Рейтинги естонської "Партії реформ", основної у керівній коаліції, дещо зросли після рекордного мінімуму у серпні.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це свідчить опитування від Kantar Emor.

Після 11% підтримки у серпні 2025 року, що було найпровальнішим показником для "Партії реформ" за кілька років, у вересні її підтримка зросла до 14% – що все одно дуже мало порівняно з отриманими на виборах 31,2%. Як зазначають, приріст стався здебільшого завдяки старшим виборцям.

Коаліційний партнер реформістів, ліберальна "Естонія 200" має лише 2% підтримки.

Відтак сукупний рейтинг коаліції складає 16%.

Соціал-демократична партія наростила підтримку до 17%, рівня, який вона мала до виключення з уряду.

Першість у рейтингах зберігає опозиційна "Вітчизна" (Isamaa) з 24%, на один пункт менше, ніж у серпні. "Центристи" на другому місці з 18%.

Крайню праву EKRE підтримують 12% опитаних, порівняно з 15% у серпні. Такі коливання спостерігалися і раніше протягом останніх пів року.

При цьому 30% виборців не визначилися з відповіддю, якій політсилі симпатизують.

Нагадаємо, після виборів 2023 року естонський уряд починав роботу на чолі з прем’єркою Каєю Каллас, а у складі коаліції були три партії. Після висування Каллас на топпосаду у Єврокомісії керівництво партією та урядом перейшло до Крістена Міхала.

Навесні 2025 року "реформісти" та "Естонія 200" припинили співпрацю з соціал-демократами. Внаслідок цього в уряді змінились п'ять міністрів, але ключові для України посади обіймають ті самі люди.

Наступні парламентські вибори в Естонії мають відбутися на початку 2027 року.