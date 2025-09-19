Рейтинги правящей партии Эстонии несколько выросли после рекордного падения

Рейтинги эстонской "Партии реформ", основной в правящей коалиции, несколько выросли после рекордного минимума в августе.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос от Kantar Emor.

После 11% поддержки в августе 2025 года, что было самым провальным показателем для "Партии реформ" за несколько лет, в сентябре ее поддержка выросла до 14% – что все равно очень мало по сравнению с полученными на выборах 31,2%. Как отмечают, прирост произошел в основном благодаря пожилым избирателям.

Коалиционный партнер реформистов, либеральная "Эстония 200" имеет только 2% поддержки.

Таким образом, совокупный рейтинг коалиции составляет 16%.

Социал-демократическая партия нарастила поддержку до 17%, уровня, который она имела до исключения из правительства.

Первенство в рейтингах сохраняет оппозиционная "Родина" (Isamaa) с 24%, на один пункт меньше, чем в августе. "Центристы" на втором месте с 18%.

Крайне правую EKRE поддерживают 12% опрошенных, по сравнению с 15% в августе. Такие колебания наблюдались и ранее в течение последних полугода.

При этом 30% избирателей не определились с ответом, какой политической силе симпатизируют.

Напомним, после выборов 2023 года эстонское правительство начинало работу во главе с премьер-министром Каей Каллас, а в составе коалиции были три партии. После выдвижения Каллас на топ-должность в Еврокомиссии руководство партией и правительством перешло к Кристену Михалу.

Весной 2025 года "реформисты" и "Эстония 200" прекратили сотрудничество с социал-демократами. В результате в правительстве сменились пять министров, но ключевые для Украины посты занимают те же люди.

Следующие парламентские выборы в Эстонии должны состояться в начале 2027 года.