Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров і держсекретар США Марко Рубіо можуть зустрітись на полях сесії Генеральної асамблеї ООН наступного тижня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ТАСС, про це російським пропагандистам повідомив посол Росії при ООН Василій Небєнзя.

За словами Небєнзі, "передбачається перша, напевно, з 2021 року зустріч" Лаврова з держсекретарем США.

"Деталі я поки що розкрити не можу, тому що їх немає. Зрозуміло, що вони будуть обговорювати весь комплекс проблем і двосторонніх, і багатосторонніх. Порядку денного як такого поки немає, але така зустріч планується", – додав він.

Лавров, як і в попередні роки, очолює делегацію Росії на 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН, де виступить з трибуни 27 вересня.

Згідно з відкритими даними, повноцінна зустріч глави МЗС Росії та держсекретаря США востаннє відбулась у грудні 2021 року. Наступна зустріч, яка так і не відбулась, мала бути в Женеві 24 лютого 2022-го.

Після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа її держсекретар Марко Рубіо кілька разів говорив з Лавровим телефоном, а також перетнувся в кулуарах саміту АСЕАН у Малайзії в липні 2025-го.