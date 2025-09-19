Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС, об этом российским пропагандистам сообщил посол России при ООН Василий Небензя.

По словам Небеньзы, "предполагается первая, наверное, с 2021 года встреча" Лаврова с госсекретарем США.

"Детали я пока раскрыть не могу, потому что их нет. Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем и двусторонних, и многосторонних. Повестки дня как таковой пока нет, но такая встреча планируется", – добавил он.

Лавров, как и в предыдущие годы, возглавляет делегацию России на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где выступит с трибуны 27 сентября.

Согласно открытым данным, полноценная встреча главы МИД России и госсекретаря США в последний раз состоялась в декабре 2021 года. Следующая встреча, которая так и не состоялась, должна была пройти в Женеве 24 февраля 2022 года.

После прихода к власти администрации Дональда Трампа ее госсекретарь Марко Рубио несколько раз разговаривал с Лавровым по телефону, а также пересекся в кулуарах саммита АСЕАН в Малайзии в июле 2025 года.