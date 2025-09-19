В Австрії вирішили не присипати допитливого лося, чия доля стурбувала громадськість

Влада землі Верхня Австрія відмовилась від планів приспати лося Еміля, який останні кілька тижнів блукає країною, після обурення зоозахисників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Лось прибув до Австрії кілька тижнів тому, ймовірно, з Польщі, подолавши перед цим Чехію і Словаччину. Уже тоді тварина привернула до себе увагу громадян і численних ЗМІ.

Коли Еміль наближався до кордонів Верхньої Австрії, місцева влада спершу планувала його тимчасово приспати і транспортувати до чеського кордону, аби він міг воззʼєднатись із місцевою популяцією лосів.

Але австрійська неурядова організація Tierschutz Austria, яка займається захистом тварин, розкритикувала ці плани й пригрозила судовим позовом.

У пʼятницю організація повідомила, що присипати лося не будуть, це ж підтвердила й представниця влади Верхньої Австрії Міхаела Лангер-Венінгер.

За її словами, Еміль не загрожує людям і не становить небезпеки на дорозі, тож може і далі блукати Австрією.

"Наразі ми перебуваємо в ідеальному сценарії: спостерігаємо і дозволяємо Емілю спокійно "лосити". Звичайно, ми уважно стежимо за його маршрутом – заради його безпеки та безпеки людей", – додала вона.

Лосі привертають увагу не лише у Східній Європі. Раніше цього року у Швеції завершився вже сьомий сезон шоу "Велика міграція лосів", яке тривало 20 днів без перерв.

У 2023 році через лося довелось призупиняти роботу метро Стокгольма.