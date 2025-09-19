В Австрії вирішили не присипати допитливого лося, чия доля стурбувала громадськість
Новини — П'ятниця, 19 вересня 2025, 17:48 —
Влада землі Верхня Австрія відмовилась від планів приспати лося Еміля, який останні кілька тижнів блукає країною, після обурення зоозахисників.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.
Лось прибув до Австрії кілька тижнів тому, ймовірно, з Польщі, подолавши перед цим Чехію і Словаччину. Уже тоді тварина привернула до себе увагу громадян і численних ЗМІ.
Коли Еміль наближався до кордонів Верхньої Австрії, місцева влада спершу планувала його тимчасово приспати і транспортувати до чеського кордону, аби він міг воззʼєднатись із місцевою популяцією лосів.
Але австрійська неурядова організація Tierschutz Austria, яка займається захистом тварин, розкритикувала ці плани й пригрозила судовим позовом.
У пʼятницю організація повідомила, що присипати лося не будуть, це ж підтвердила й представниця влади Верхньої Австрії Міхаела Лангер-Венінгер.
За її словами, Еміль не загрожує людям і не становить небезпеки на дорозі, тож може і далі блукати Австрією.
"Наразі ми перебуваємо в ідеальному сценарії: спостерігаємо і дозволяємо Емілю спокійно "лосити". Звичайно, ми уважно стежимо за його маршрутом – заради його безпеки та безпеки людей", – додала вона.
Лосі привертають увагу не лише у Східній Європі. Раніше цього року у Швеції завершився вже сьомий сезон шоу "Велика міграція лосів", яке тривало 20 днів без перерв.
У 2023 році через лося довелось призупиняти роботу метро Стокгольма.