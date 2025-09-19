В Австрии решили не присыпать любознательного лося, чья судьба обеспокоила общественность

Власти земли Верхняя Австрия отказались от планов усыпить лося Эмиля, который последние несколько недель бродит по стране, после возмущения зоозащитников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

Лось прибыл в Австрию несколько недель назад, вероятно, из Польши, преодолев перед этим Чехию и Словакию. Уже тогда животное привлекло к себе внимание граждан и многочисленных СМИ.

Когда Эмиль приближался к границам Верхней Австрии, местные власти сначала планировали его временно усыпить и транспортировать к чешской границе, чтобы он мог воссоединиться с местной популяцией лосей.

Но австрийская неправительственная организация Tierschutz Austria, которая занимается защитой животных, раскритиковала эти планы и пригрозила судебным иском.

В пятницу организация сообщила, что присыпать лося не будут, это же подтвердила и представительница власти Верхней Австрии Михаэла Лангер-Венингер.

По ее словам, Эмиль не угрожает людям и не представляет опасности на дороге, поэтому может и дальше бродить по Австрии.

"Сейчас мы находимся в идеальном сценарии: наблюдаем и позволяем Эмилю спокойно „лосить". Конечно, мы внимательно следим за его маршрутом – ради его безопасности и безопасности людей", – добавила она.

Лоси привлекают внимание не только в Восточной Европе. Ранее в этом году в Швеции завершился уже седьмой сезон шоу "Большая миграция лосей", которое длилось 20 дней без перерывов.

В 2023 году из-за лося пришлось приостановить работу метро Стокгольма.