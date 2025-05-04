У Швеції завершується цілодобова популярна трансляція міграції лосів

У Швеції після 20 днів цілодобової трансляції добігає завершення сьомий сезон шведського хіта повільного телебачення – шоу "Велика міграція лосів".

Про це повідомляє агентство АР, пише "Європейська правда".

Це шоу розпочалося в 2019 році і залучило майже мільйон глядачів. У 2024 році кількість глядачів на SVT Play, стрімінговій платформі національного телеканалу SVT, сягнула 9 мільйонів.

До полудня неділі камери прямої трансляції зафіксували 70 лосів, які перепливали річку Ангерман під час щорічної весняної міграції до літніх пасовищ.

Пряма трансляція закінчиться о 22:00 за місцевим часом у неділю. Вона розпочалася 15 квітня, на тиждень раніше, ніж планувалося, через теплу погоду та ранній початок міграції лосів.

Йоган Ерхаг, керівник проєкту SVT "Велика міграція лосів", сказав, що цього року знімальна група відзняла 478 годин матеріалу, "чим ми дуже задоволені".

Дані про розмір цьогорічної аудиторії поки що не доступні.

"Велика міграція лосів" є частиною тенденції, що почалася в 2009 році, коли норвезький державний телеканал NRK показав семигодинну подорож поїздом по південній частині країни, транслюючи її по хвилинах.

Стиль повільного телебачення поширився, і такі програми з'явилися у Великій Британії, Китаї та інших країнах.

У Фінляндії телерадіокомпанія Yle наприклад, транслювала пейзажі озера Куккіаярві.