Частина метро Стокгольма призупинила роботу через лося на коліях

У середу вранці лось заблукав у тунелі між станціями метро шведської столиці Стокгольма Sätra і Vårby gård і спричинив зупинку на червоній лінії метрополітену.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал SVT.

Ще о восьмій годині ранку в середу оператор метрополітену SL отримав інформацію від поліції про те, що в цьому районі перебуває лось. Близько 11-ї години лосю вдалося проникнути на територію колії.

скриншот з відео очевидця

Щоб усунути лося, викликали єгерів.

"Ймовірно, він перестрибнув через огорожу. Ми маємо прогнати його або єгері повинні застрелити лося", – каже Клаес Кейсу, прессекретар SL.

Після полудня лось розвернувся і побіг у зворотному напрямку до станції Skärholmen, тому її також закрили.

SL запустила автобуси для заміни між постраждалими станціями.

Станом на 13:20 рух метро між станціями Sätra та Vårby gård все ще не відбувався.

"Лось заліз у тунель і вийшов з нього, і хоча ми вирізали кілька отворів у паркані навколо колії, нам поки що не вдалося вивести його звідти", – каже Клаес Кейсу.

Нагадаємо, у Берліні в кінці липня повідомили про нібито "левицю" на свободі, яку довго та безрезультатно шукали. Згодом з’ясувалося, левицею міг бути дикий кабан.

Приблизно у ті ж дні в Мінекономіки Німеччини виявили ігуану, яка загадковим чином потрапила туди, а в Австрії ловили в полі кенгуру-втікача із зоопарку.