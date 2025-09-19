"Ненадлежащий и недопустимый": в США отклонили иск Трампа против NYT на $15 млрд

Судья окружного суда штата Флорида в пятницу отклонил многомиллиардный иск президента США Дональда Трампа против The New York Times из-за несоответствия юридическим требованиям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Судья Стивен Мерридей из окружного суда США по Среднему округу Флориды сказал в пятницу, что иск "бесспорно и недопустимо противоречит требованиям" правил гражданского судопроизводства.

В своем решении судья сказал, что иск должен быть "кратким, четким и прямым изложением фактов", тогда как иск Трампа против The New York Times был "однозначно ненадлежащим и недопустимым".

Среди прочего, текст иска президента США занял 85 страниц вместо максимально допустимых 40 и содержал много "ругательств и оскорблений", а также "пиара" достижений Трампа.

Мерридей добавил, что юридическая команда Трампа может подать повторный иск в течение следующих четырех недель. Представитель американского президента сказал, что он воспользуется этой возможностью.

"Президент Трамп будет продолжать привлекать к ответственности фейковые новости посредством этого мощного иска против The New York Times, ее репортеров и Penguin Random House", – говорится в его заявлении.

Напомним, в иске Трамп обвинял The New York Times, четырех ее репортеров и издательство Penguin Random House в клевете и диффамации, которые якобы нанесли ущерб его репутации и материальные убытки.

Отметим, это не первый раз, когда Трамп нацеливается на СМИ.

В частности, в феврале Белый дом запретил журналистам Associated Press доступ в Овальный кабинет и президентский борт Air Force One из-за отказа использовать название "Американский залив".

В апреле федеральный судья обязал Белый дом восстановить участие Associated Press в президентском пуле журналистов.