Трамп вимагає $15 млрд у The New York Times за наклеп та поширення пліток

Президент США Дональд Трамп подав позов проти газети New York Times, чотирьох її репортерів та видавництва Penguin Random House на суму щонайменше $15 млрд.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як свідчить його позов, Трамп звинуватив їх у наклепі та дифамації (поширенні пліток), посилаючись на шкоду, завдану його репутації.

У позові Трампа згадується серія статей New York Times, одна з яких – редакційна стаття перед президентськими виборами 2024 року, в якій йшлося про те, що він не придатний для посади, а також книга, опублікована видавництвом Penguin у 2024 році під назвою "Щасливий невдаха: як Дональд Трамп розтратив статки свого батька і створив ілюзію успіху".

"Відповідачі зловмисно опублікували книгу та статті, знаючи, що ці публікації містять огидні перекручення та вигадки про президента Трампа", – йдеться в позові.

Адвокати Трампа заявили, що ці публікації завдали шкоди бізнесу та особистій репутації американського президента, тим самим завдавши значної "економічної шкоди цінності його бренду та значної шкоди його майбутнім фінансовим перспективам".

"Шкода, завдана цінності акцій TMTG (Trump Media & Technology Group), є одним із прикладів того, як дифамація відповідачів завдала шкоди президенту Трампу", – заявили його адвокати, посилаючись на "різке падіння ціни акцій".

Акції TMTG останніми місяцями перебували під тиском через побоювання щодо закінчення так званого періоду блокування, пов'язаного з дебютом компанії на фондовому ринку в березні.

Зазначимо, це не вперше, коли Трамп націлюється на ЗМІ. Зокрема у лютому Білий дім заборонив журналістам інформаційного агентства Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати назву "Американська затока".

Наприкінці лютого агентство Associated Press подало до суду на адміністрацію Трампа за відсторонення від участі у президентських заходах.

У квіті Федеральний суддя зобов’язав Білий дім поновити участь агентства Associated Press у президентському пулі журналістів.