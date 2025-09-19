Зеленський про інцидент в Естонії: системна російська кампанія проти Заходу

Президент Володимир Зеленський назвав інцидент з порушенням повітряного простору Естонії частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Зеленський назвав "неприпустимим" чергове порушення Росією повітряного простору НАТО.

"Російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії", – додав він.

За словами глави держави, такі дії – не випадковість, а "системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу".

"І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії – як спільні, так і з боку кожної окремої країни. Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції", – написав він.

Також, додав Зеленський, мають зростати і втрати Росії у війні, "чого можна досягти завдяки сильній українській армії".

У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Європейські держави висловили солідарність із Естонією, а міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів до "нищівного тиску" на Росію.