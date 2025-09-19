Зеленский об инциденте в Эстонии: системная российская кампания против Запада

Президент Владимир Зеленский назвал инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии частью более широкой кампании России по дестабилизации западных государств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Зеленский назвал "недопустимым" очередное нарушение Россией воздушного пространства НАТО.

"Российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии", – добавил он.

По словам главы государства, такие действия – не случайность, а "системная российская кампания против Европы, против НАТО, против Запада".

"И она требует системного ответа. Необходимы сильные действия – как совместные, так и со стороны каждой отдельной страны. Россия должна испытывать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, и лучше всего это обеспечивают санкции", – написал он.

Также, добавил Зеленский, должны расти и потери России в войне, "чего можно достичь благодаря сильной украинской армии".

В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Европейские государства выразили солидарность с Эстонией, а министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров к "сокрушительному давлению" на Россию.