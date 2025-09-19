Сибіга після провокації РФ проти Естонії: напівзаходів уже недостатньо

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів до "нищівного тиску" на Росію після того, як її військові літаки порушили повітряний простір Естонії у пʼятницю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами Сибіги, вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії – "це чергове ескалація з боку Росії та пряма загроза трансатлантичній безпеці".

"Україна підтримує Естонію на тлі нахабного залякування з боку Росії. Погоджуюся з моїм естонським колегою Маргусом Цахкною, що напівзаходів вже недостатньо. Росія має зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском", – додав він.

Глава українського МЗС вважає, що Росія ставатиме лише більш нахабною та агресивною, доки "не отримує справді сильної відповіді".

"Настав час покласти край почуттю безкарності Путіна", – підсумував Сибіга свій допис.

У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Після цього МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного Росії та висловило йому протест.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас назвала інцидент "надзвичайно небезпечною провокацією" і наголосила, що так Росія випробовує рішучість Заходу.