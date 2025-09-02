Прем’єр Хорватії вважає, що Сербія перебуває на межі громадянської війни

Хорватський премʼєр-міністр Андрей Пленкович вважає, що Сербія перебуває на межі громадянської війни, а Боснія і Герцеговина перебуває під "постійною загрозою сепаратизму".

Його заяву на Бледському стратегічному форумі цитує Danas, передає "Європейська правда".

На панелі, присвяченій розширенню Європейського Союзу, прем'єр-міністр Хорватії заявив, що він виступає за розширення, але що воно "не відбудеться без виконання критеріїв і сприятливого політичного моменту".

"У нас є заблокована Північна Македонія, Сербія, де понад два роки тривають найбільші, найсильніші та найсерйозніші внутрішні заворушення та протести, на межі громадянської війни, Боснія і Герцеговина, в якій Мілорад Додік знову погрожує відокремленням Республіки Сербської", – сказав Пленкович.

У заяві журналістам після панельної дискусії прем'єр-міністр Хорватії детальніше пояснив свою заяву про Сербію.

Він сказав, що в цій країні після вбивства в белградській школі та обвалу навісу на вокзалі у місті Новий Сад склалася атмосфера, в якій протести тривають вже більше двох років, що є "незвичайною ситуацією".

Пленкович сказав, що метою його заяви на панелі було дати аудиторії, яка "не стежить за всіма подробицями ситуації в Сербії, невелике уявлення про те, як все виглядає, особливо в останні місяці".

"Не думайте, що я виступаю за такий сценарій, я просто холодно описую його", – зазначив Пленкович.

Нагадаємо, 1 листопада 2024 року бетонний навіс нещодавно відремонтованого вокзалу в місті Новий Сад на півночі Сербії несподівано обвалився. На місці загинули 15 людей, ще одна людина померла пізніше в лікарні.

Катастрофа, яку багато хто пов'язує з корупцією, викликала хвилю студентських протестів проти президента Александара Вучича, що сколихнули Сербію.

Вучич вважає, що протести є інспірованими з-за кордону.

Детальніше про протести у Сербії читайте у статтях Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння, а також Сербія має шанс на успіх: що може покласти край авторитарній владі Вучича.