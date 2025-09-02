Премьер Хорватии считает, что Сербия находится на грани гражданской войны

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович считает, что Сербия стоит на грани гражданской войны, а Босния и Герцеговина находится под "постоянной угрозой сепаратизма".

Его заявление на Бледском стратегическом форуме цитирует Danas, передает "Европейская правда".

На панели, посвященной расширению Европейского Союза, премьер-министр Хорватии заявил, что он выступает за расширение, но что оно "не произойдет без выполнения критериев и благоприятного политического момента".

"У нас есть заблокированная Северная Македония, Сербия, где более двух лет продолжаются крупнейшие, самые сильные и серьезные внутренние беспорядки и протесты, на грани гражданской войны, Босния и Герцеговина, в которой Милорад Додик снова угрожает отделением Республики Сербской", – сказал Пленкович.

В заявлении журналистам после панельной дискуссии премьер-министр Хорватии подробнее объяснил свое заявление о Сербии.

Он сказал, что в этой стране после убийства в белградской школе и падения навеса на вокзале в городе Новый Сад сложилась атмосфера, в которой протесты продолжаются уже более двух лет, что является "необычной ситуацией".

Пленкович сказал, что целью его заявления на панели было дать аудитории, которая "не следит за всеми подробностями ситуации в Сербии, небольшое представление о том, как все выглядит, особенно в последние месяцы".

"Не думайте, что я выступаю за такой сценарий, я просто холодно описываю его", – отметил Пленкович.

Напомним, 1 ноября 2024 года бетонный навес недавно отремонтированного вокзала в городе Новый Сад на севере Сербии неожиданно обрушился. На месте погибли 15 человек, еще один человек скончался позже в больнице.

Катастрофа, которую многие связывают с коррупцией, вызвала волну студенческих протестов против президента Александара Вучича, всколыхнувших Сербию.

Вучич считает, что протесты инспирированы из-за границы.

