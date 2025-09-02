Данія вважає, що розділяти Україну і Молдову на шляху до ЄС "нечесно"

Надавати пріоритет відкриттю перемовних кластерів для Молдови, відокремлюючи її шлях до ЄС від України, було б нечесно стосовно України.

Як передає "Європейська правда", таку думку висловила міністр з європейських справ Данії, яка зараз головує у ЄС, Марі Б’єрре перед початком неформального міністерського засідання у Копенгагені 2 вересня.

Було б нечесно з погляду ставлення до України розділяти її з Молдовою в процесі вступу до ЄС, переконані в Данії.

"Причина нового імпульсу у процесі розширення полягає саме в Україні. Це зумовлено повномасштабним вторгненням Росії в Україну", – підкреслила Б’єрре.

Вона додала, що, говорячи про процес розширення Євросоюзу, "зараз йдеться про безпеку".

"Було б нечесно залишити Україну наодинці. Ми повинні рухатися вперед також і з Україною", – наголосила данська міністерка.

Як повідомлялося, ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

Але пізніше підтримка цієї ідеї знову ослабла.

Читайте також редакційну статтю "ЄвроПравди": Час для переговорів про вступ. ЄС не має ховатися за вето Орбана для покарання України.