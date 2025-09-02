Дания считает, что разделять Украину и Молдову на пути в ЕС "нечестно"

Предоставлять приоритет открытию переговорных кластеров для Молдовы, отделяя ее путь в ЕС от Украины, было бы нечестно по отношению к Украине.

Как передает "Европейская правда", такое мнение высказала министр по европейским делам Дании, которая сейчас председательствует в ЕС, Мари Бьерре перед началом неформального министерского заседания в Копенгагене 2 сентября.

Было бы нечестно с точки зрения отношения к Украине разделять ее с Молдовой в процессе вступления в ЕС, убеждены в Дании.

"Причина нового импульса в процессе расширения заключается именно в Украине. Это обусловлено полномасштабным вторжением России в Украину", – подчеркнула Бьерре.

Она добавила, что говоря о процессе расширения Евросоюза, "сейчас речь идет о безопасности".

"Было бы несправедливо оставить Украину наедине. Мы должны двигаться вперед также и с Украиной", – подчеркнула датский министр.

Как сообщалось, ЕС вновь рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

Но позже поддержка этой идеи снова ослабла.

Читайте также редакционную статью "ЕвроПравды": Время для переговоров о вступлении. ЕС не должен прятаться за вето Орбана для наказания Украины.