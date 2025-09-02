Британія продовжить програму підтримки для українців на два роки
Британія оголосила про продовження програми Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці.
Про це заявила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер, передає "Європейська правда".
Іветт оголосила у парламенті, що уряд продовжує програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці.
Цей дозвіл надає українцям, які отримали захист у Великій Британії, залишатися в країні у безпечних і легальних умовах.
"Ми продовжимо робити свій внесок, підтримуючи Україну та українців, які були змушені залишити свої домівки через війну", – заявила Купер.
Також Британія підтвердила готовність надалі надавати гуманітарну допомогу постраждалим від війни: зокрема, організувати лікування для дітей, які зазнали серйозних поранень у секторі Гази, та забезпечити навчання для нової групи студентів-біженців у британських університетах.
