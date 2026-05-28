Німеччина та Нідерланди в межах НАТО очолять штаб в Латвії та Естонії для стримування РФ

1-й німецько-нідерландський корпус (1GNC) в середині року почне виконувати функції тактичного штабу в рамках планів НАТО в Естонії та Латвії.

Про це йдеться у спільному пресрелізі міністерств оборони Німеччини та Нідерландів, передає "Європейська правда".

1GNC візьме на себе керівну роль на східному фланзі НАТО, зокрема в регіоні Естонії та Латвії. "Розгортання додаткового тактичного штабу в цьому регіоні зміцнює згуртованість НАТО та сприяє стримуванню Росії", – наголосили в міністерствах.

Розгортання німецько-нідерландського корпусу сприяє посиленню європейської ролі в НАТО, що відповідає домовленостям, досягнутим на торішньому саміті Альянсу в Гаазі.

Цього літа НАТО офіційно затвердить нову роль 1GNC. Після цього корпус візьме на себе командування та управління сухопутними підрозділами Альянсу та національної оборони, дислокованими в Естонії та Латвії.

Це покладає на 1GNC значну відповідальність за керівництво навчаннями та іншими підготовчими заходами; у найгіршому випадку – за оборону східного флангу.

Наразі ця відповідальність покладається на Багатонаціональний корпус "Північний схід".

"Створивши другий штаб корпусу в регіоні, поряд з корпусом "Північний схід", Німеччина разом із Нідерландами демонструють свою готовність і здатність взяти на себе відповідальність за стримування та оборону східного флангу НАТО", – заявляють у міністерствах.

1GNC – це штаб, який у мирний час, під час криз та конфліктів може командувати міжнародними силами чисельністю приблизно 50 000 осіб. Це означає, що штаб керує підлеглими підрозділами під час навчань, заходів стримування та – за необхідності – у конфліктних ситуаціях.

Нідерланди та Німеччина по черзі виконують функції командування 1GNC, який було створено у 1995 році. До початку 2028 року командування перебуває у Берліна. Окрім Нідерландів та Німеччини, ще 14 країн-членів НАТО наразі надають персонал для штабу.

Варто зазначити, що за даними ЗМІ, США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Також нагадаємо, що на тлі суперечок із союзниками через Іран президент США Дональд Трамп ухвалив рішення щодо виведення 5 000 американських військових з Німеччини.

Він також допускав, що скоротить чисельність американських військ в Іспанії та Італії.

