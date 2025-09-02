Британия продлит программу поддержки для украинцев на два года

Великобритания объявила о продлении программы Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца.

Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер, передает "Европейская правда".

Иветт объявила в парламенте, что правительство продолжает программу Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца.

Это разрешение предоставляет украинцам, которые получили защиту в Великобритании, оставаться в стране в безопасных и легальных условиях.

"Мы продолжим делать свой вклад, поддерживая Украину и украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны", – заявила Купер.

Также Британия подтвердила готовность в дальнейшем оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от войны: в частности, организовать лечение для детей, получивших серьезные ранения в секторе Газы, и обеспечить обучение для новой группы студентов-беженцев в британских университетах.

Ранее писали, что немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал введение более строгих правил получения социальной помощи.

А по мнению Штеффена Бильгера, парламентского менеджера фракции правящей партии ХДС/ХСС в немецком Бундестаге, украинские граждане, которые получают помощь, должны соглашаться на работу, даже если она не соответствует их профессии.