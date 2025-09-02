Вучич поскаржився Путіну, як складно Сербії через розв’язану ним війну в Україні

Сербський президент Александар Вучич на зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним поскаржився на те, що через розв’язану РФ війну проти України Сербія "перебуває у складній ситуації".

Заяву сербського президента наводить Blic, повідомляє "Європейська правда".

Вучич звернувся до російського правителя російською, подякувавши за теплий прийом під час його візиту до Москви 9 травня.

"Для Сербії співпраця з Росією на найвищому рівні в усіх галузях дуже важлива, і я сподіваюся, що у нас буде можливість поліпшити деякі аспекти співпраці. Енергетика – дуже важлива сфера, особливо газопостачання", – сказав він.

Потім Вучич почав жалітись на "складну ситуацію", в якій опинилась Сербія з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Сербія перебуває у складній ситуації, намагаючись впоратися з тиском, але нам все ж вдалося зберегти нашу принципову позицію щодо Російської Федерації, і ми продовжимо боротися за незалежність Сербії, а також постараємося боротися за те, щоб залишитися єдиною країною в Європі, яка не ввела санкції проти РФ", – додав він.

За його словами, він хоче уважно прислухатися до поради Путіна про "поліпшення наших відносин між Сербією і Росією в майбутньому".

Також у Китаї Путін провів зустріч зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо.

За її підсумками очільник словацького уряду чекає на багато дзвінків від лідерів інших європейських країн.

Нагадаємо, Фіцо і Вучич були єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.