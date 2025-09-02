Фіцо вважає, що "усі" телефонуватимуть йому дізнатись деталі розмови з Путіним

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що після зустрічі з правителем Росії Владіміром Путіним у Китаї отримає багато дзвінків від лідерів інших європейських країн.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить словацьке Dennik N.

Фіцо привітав Путіна із першою його зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на Алясці та сказав російському правителю, що дуже зацікавлений "отримати базову інформацію про те, де ми є і чого очікувати".

Також Фіцо висловив припущення, що наступного дня "усі" (ймовірно, прем’єр мав на увазі інших європейських лідерів) телефонуватимуть йому, щоб дізнатися деталі розмови з Путіним та "що відбувається в Україні".

Крім того, словацький прем’єр сказав, що на очікуваній зустрічі з президентом України збирається порушити питання про українські удари по енергетичній інфраструктурі РФ.

Нагадаємо, після зустрічі на Алясці Фіцо закликав Україну бути відкритою до дискусії про територіальні зміни, вважаючи, що без цього подальші кроки для припинення війни неможливі.

Окрім Фіцо, зустріч з Путіним у Китаї провів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та планує – президент Сербії Александар Вучич.

Нагадаємо, Фіцо і Вучич були єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.