Вучич пожаловался Путину, как сложно Сербии из-за развязанной им войны в Украине

Сербский президент Александар Вучич на встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным пожаловался на то, что из-за развязанной РФ войны против Украины Сербия "находится в сложной ситуации".

Заявление сербского президента приводит Blic, сообщает "Европейская правда".

Вучич обратился к российскому правителю на русском, поблагодарив за теплый прием во время его визита в Москву 9 мая.

"Для Сербии сотрудничество с Россией на самом высоком уровне во всех областях очень важно, и я надеюсь, что у нас будет возможность улучшить некоторые аспекты сотрудничества. Энергетика – очень важная сфера, особенно газоснабжение", – сказал он.

Затем Вучич начал жаловаться на "сложную ситуацию", в которой оказалась Сербия с началом полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Сербия находится в сложной ситуации, пытаясь справиться с давлением, но нам все же удалось сохранить нашу принципиальную позицию в отношении Российской Федерации, и мы продолжим бороться за независимость Сербии, а также постараемся бороться за то, чтобы остаться единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против РФ", – добавил он.

По его словам, он хочет внимательно прислушаться к совету Путина об "улучшении наших отношений между Сербией и Россией в будущем".

Также в Китае Путин провел встречу со словацким премьером Робертом Фицо.

По ее итогам глава словацкого правительства ждет много звонков от лидеров других европейских стран.

Напомним, Фицо и Вучич были единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.