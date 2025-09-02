Мерц предлагает Женеву как место саммита Путин-Зеленский

Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает Женеву как место проведения переговоров между лидерами России и Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Он будет рекомендовать швейцарский город как место проведения такого саммита на конференции "коалиции решительных" в четверг, заявил Мерц после встречи с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в Берлине.

Она выразила готовность к проведению такой встречи.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и кремлевский правитель Владимир Путин "еще не готовы" к личной встрече.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров.

Зеленский во время общения со СМИ 29 августа напомнил, что в понедельник истекут "пару недель", которые Трамп дал Москве на следующие шаги в рамках переговоров, в частности организацию двусторонней встречи с Украиной, прежде чем вернуться к идее санкций.