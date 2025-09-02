Ердоган каже, що Путін і Зеленський "ще не готові" до особистої зустрічі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його український колега Володимир Зеленський та кремлівський правитель Владімір Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.
Про це Ердоган сказав у розмові із журналістами на борту літака, повертаючись з Китаю, його цитує Anadolu, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив турецький президент, у Китаї на зустрічі з Путіним та у телефонній розмові із Зеленським він обговорював шляхи припинення війни в Україні, яку розв’язала РФ.
За його словами, переговори між російськими та українськими офіційними особами в Стамбулі, які відбулися в останні місяці, показали, що шлях до миру залишається відкритим.
"Поступове підвищення рівня переговорів є тим шляхом, якого ми прагнемо. Надію на мир необхідно перетворити на конкретні результати, орієнтовані на вирішення проблеми. Для цього ми маємо розглянути це питання на рівні лідерів", – сказав Ердоган.
Водночас, за його словами, "вони (Путін і Зеленський. – Ред.) ще не готові до цього".
Нагадаємо, 22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту", і наразі таких планів немає.
За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів.
Зеленський під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня нагадав, що у понеділок сплинуть "пару тижнів", які Трамп дав Москві на наступні кроки у рамках перемовин, зокрема організацію двосторонньої зустрічі з Україною, перш ніж повернутись до ідеї санкцій.