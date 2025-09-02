Грецькі фермери привласнили понад 22 млн євро через шахрайство з допомогою ЄС

Грецькі фермери привласнили сільськогосподарські субсидії ЄС на суму понад 22 мільйони євро між 2019 і 2024 роками, підробивши право власності на землю.

Про це заявив у вівторок грецький міністр після поліцейського розслідування, яке сколихнуло уряд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У липні грецька поліція провела рейд в афінських офісах OPEKEPE – урядового агентства, відповідального за нагляд і виплату субсидій ЄС, – вилучивши сотні тисяч податкових документів фермерів.

Наразі поліція, вивчивши понад 6 000 з більш ніж 800 000 заявок, встановила, що сотні грецьких фермерів привласнили субсидії ЄС на суму щонайменше 22,67 мільйона євро, заявив у вівторок міністр захисту громадян Міхаліс Хрісохоїдіс в телевізійній заяві.

"Ми не можемо і не повинні терпіти людей, які прагнуть отримати дорогоцінні державні гроші, чи то державні, чи то європейські", – сказав Хрісохоідіс.

"Наш обов'язок... залучити всі наявні механізми, щоб запобігти, а за необхідності – розслідувати, ідентифікувати і покарати злочинців", додав він.

У березні європейські прокурори заявили, що звинуватили десятки грецьких тваринників, які отримали фінансову допомогу ЄС, у поданні неправдивих декларацій про право власності або оренди пасовищ.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 мільйони євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік компанією OPEKEPE, яка управляє понад 2 мільярдами євро щорічної допомоги ЄС для фермерів. Деякі високопосадовці OPEKEPE, щодо яких прокуратура ЄС розслідувала їхню ймовірну роль у шахрайстві, заперечують свою провину.

Уряд заявив, що незабаром передасть повноваження OPEKEPE грецькій державній податковій службі з метою підвищення прозорості.

Прокурори ЄС передали справу на розгляд грецького парламенту, єдиного органу, який має право розслідувати справи політиків.

Парламент створить комітет, який вивчатиме, як OPEKEPE розпоряджалася субсидіями ЄС.

Консервативний уряд Кіріакоса Міцотакіса, який виграв другий термін у 2023 році, зазнав падіння популярності на тлі скандалу, що призвів до відставки чотирьох міністрів, які також заперечували протиправні дії.