Греческие фермеры присвоили более 22 млн евро из-за мошенничества с помощью ЕС

Греческие фермеры присвоили сельскохозяйственные субсидии ЕС на сумму более 22 миллионов евро между 2019 и 2024 годами, подделав право собственности на землю.

Об этом заявил во вторник греческий министр после полицейского расследования, которое всколыхнуло правительство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В июле греческая полиция провела рейд в афинских офисах OPEKEPE – правительственного агентства, ответственного за надзор и выплату субсидий ЕС, – изъяв сотни тысяч налоговых документов фермеров.

В настоящее время полиция, изучив более 6 000 из более чем 800 000 заявок, установила, что сотни греческих фермеров присвоили субсидии ЕС на сумму не менее 22,67 миллиона евро, заявил во вторник министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис в телевизионном заявлении.

"Мы не можем и не должны терпеть людей, которые стремятся получить драгоценные государственные деньги, будь то государственные или европейские", – сказал Хрисохоидис.

"Наша обязанность... задействовать все имеющиеся механизмы, чтобы предотвратить, а при необходимости – расследовать, идентифицировать и наказать преступников", добавил он.

В марте европейские прокуроры заявили, что обвинили десятки греческих животноводов, получивших финансовую помощь ЕС, в подаче ложных деклараций о праве собственности или аренды пастбищ.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 миллиона евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год компанией OPEKEPE, которая управляет более 2 миллиардами евро ежегодной помощи ЕС для фермеров. Некоторые высокопоставленные чиновники OPEKEPE, в отношении которых прокуратура ЕС расследовала их вероятную роль в мошенничестве, отрицают свою вину.

Правительство заявило, что вскоре передаст полномочия OPEKEPE греческой государственной налоговой службе с целью повышения прозрачности.

Прокуроры ЕС передали дело на рассмотрение греческого парламента, единственного органа, который имеет право расследовать дела политиков.

Парламент создаст комитет, который будет изучать, как OPEKEPE распоряжалась субсидиями ЕС.

Консервативное правительство Кириакоса Мицотакиса, который выиграл второй срок в 2023 году, потерпело падение популярности на фоне скандала, приведшего к отставке четырех министров, которые также отрицали противоправные действия.