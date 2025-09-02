У Берліні скасують обмеження швидкості в 30 км/год для низки доріг

У Берліні незабаром приберуть численні знаки, що обмежують швидкість до 30 км/год.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Згідно з постановою Сенату німецької столиці, на 23 головних дорогах міста обмеження швидкості знову становитиме 50 км/год. Це стало можливим завдяки прийняттю нового, так званого плану чистого повітря.

З метою покращення якості повітря та дотримання європейських норм забруднення кілька років тому на 41 ділянці головних доріг було введено обмеження швидкості до 30 км/год у денний час доби. Оскільки на багатьох дорогах мета забезпечення чистого повітря вже досягнута, обмеження швидкості більше не може бути виправданим на цій підставі, стверджує сенаторка з питань транспорту Уте Бонде.

Однак, обмеження швидкості 30 км/год не буде скасовано на всіх 41 вулицях. На семи ділянках воно залишиться на місці з міркувань контролю за забрудненням повітря, оскільки там все ще спостерігається перевищення швидкості. На одинадцяти інших ділянках обмеження залишиться з міркувань безпеки руху, наприклад, через те, що вздовж вулиць розташовані будинки для людей похилого віку або дитячі садки.

Сенат також запровадив обмеження швидкості до 30 км/год на кількох основних дорогах вночі, з 22:00 до 6:00. Це рішення було прийнято з міркувань захисту від шуму і, відповідно, здоров'я. За попередньою інформацією, воно стосується доріг загальною протяжністю 230 кілометрів.

Транспортний політик СДПН Тіно Шопф заздалегідь розкритикував рішення про скасування зон обмеження швидкості 30 км/год. "Я вважаю, що цей розворот є неправильним і навіть небезпечним рішенням", – сказав він в інтерв'ю інформаційному агентству dpa.

Повернення до обмеження швидкості 50 км/год "без нагальної потреби" є суто політичним рішенням, додав Шопф.

Нагадаємо, торік на Паризькій окружній дорозі, бульварі Периферік, знизили швидкість з 70 км/год до 50 км/год.

Також майже 90% парижан проголосували на референдумі за заборону прокатних електросамокатів через небезпеку, яку вони створюють для пішоходів.