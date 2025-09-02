В Берлине отменят ограничение скорости в 30 км/ч для ряда дорог

В Берлине вскоре уберут многочисленные знаки, ограничивающие скорость до 30 км/ч.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Согласно постановлению Сената немецкой столицы, на 23 главных дорогах города ограничение скорости снова составит 50 км/ч. Это стало возможным благодаря принятию нового, так называемого плана чистого воздуха.

С целью улучшения качества воздуха и соблюдения европейских норм загрязнения несколько лет назад на 41 участке главных дорог было введено ограничение скорости до 30 км/ч в дневное время суток. Поскольку на многих дорогах цель обеспечения чистого воздуха уже достигнута, ограничение скорости больше не может быть оправданным на этом основании, утверждает сенатор по вопросам транспорта Уте Бонде.

Однако, ограничение скорости 30 км/ч не будет отменено на всех 41 улицах. На семи участках оно останется на месте из соображений контроля за загрязнением воздуха, поскольку там все еще наблюдается превышение скорости. На одиннадцати других участках ограничение останется из соображений безопасности движения, например, из-за того, что вдоль улиц расположены дома для пожилых людей или детские сады.

Сенат также ввел ограничение скорости до 30 км/ч на нескольких основных дорогах ночью, с 22:00 до 6:00. Это решение было принято из соображений защиты от шума и, соответственно, здоровья. По предварительной информации, оно касается дорог общей протяженностью 230 километров.

Транспортный политик СДПГ Тино Шопф заранее раскритиковал решение об отмене зон ограничения скорости 30 км/ч. "Я считаю, что этот разворот является неправильным и даже опасным решением", – сказал он в интервью информационному агентству dpa.

Возвращение к ограничению скорости 50 км/ч "без необходимости" является чисто политическим решением, добавил Шопф.

Напомним, в прошлом году на Парижской окружной дороге, бульваре Периферик, снизили скорость с 70 км/ч до 50 км/ч.

Также почти 90% парижан проголосовали на референдуме за запрет прокатных электросамокатов из-за опасности, которую они создают для пешеходов.