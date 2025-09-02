У Німеччині курсантку поліції звільнили, бо вдягла уніформу на тематичну вечірку

Курсантку поліції в Дюссельдорфі звільнили за те, що вона вдягла форму на приватну тематичну вечірку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Адміністративний суд Дюссельдорфа прийняв справедливе рішення, відхиливши термінову скаргу молодої жінки на звільнення.

За словами суддів, курсантка була на вечірці у світшоті з написом "Поліція" та бронежилеті.

Вона також брала участь в інсценуванні арешту гостя, одягненого як наркодилер. Інші гості знімали інцидент на відео.

Згодом керівництво поліції Дюссельдорфа звільнило жінку через сумніви щодо її відповідності займаній посаді.

Суд погодився з такою оцінкою, заявивши, що її поведінка може назавжди підірвати довіру громадськості до поліції, особливо з огляду на те, що зображення можуть бути поширені в соціальних мережах.

Апеляція на це рішення ще може бути подана до Вищого адміністративного суду землі Північний Рейн-Вестфалія.

