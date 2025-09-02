В Германии курсантку полиции уволили, потому что надела униформу на тематическую вечеринку

Курсантку полиции в Дюссельдорфе уволили за то, что она надела форму на частную тематическую вечеринку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Административный суд Дюссельдорфа принял справедливое решение, отклонив срочную жалобу молодой женщины на увольнение.

По словам судей, курсантка была на вечеринке в свитшоте с надписью "Полиция" и бронежилете.

Она также участвовала в инсценировке ареста гостя, одетого как наркодилер. Другие гости снимали инцидент на видео.

Впоследствии руководство полиции Дюссельдорфа уволило женщину из-за сомнений относительно ее соответствия занимаемой должности.

Суд согласился с такой оценкой, заявив, что ее поведение может навсегда подорвать доверие общественности к полиции, особенно учитывая то, что изображения могут быть распространены в социальных сетях.

Апелляция на это решение еще может быть подана в Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия.

Напомним, учительница старших классов из немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия находилась на больничном более 15 лет – теперь, согласно решению суда, она должна пройти медицинский осмотр у врача.

Как сообщалось, бывший студент юридического факультета в Германии отсудил у ресторана, который его уволил, 100 тысяч евро компенсации.