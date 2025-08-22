У Німеччині суд присудив медичний огляд вчительці, яка 15 років сидить на лікарняному

Вчителька старших класів з німецької землі Північний Рейн-Вестфалія перебувала на лікарняному понад 15 років – тепер, згідно з рішенням суду, вона повинна пройти медичний огляд у лікаря.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Рішення про медогляд ухвалив Вищий адміністративний суд землі Північний Рейн-Вестфалія в Мюнстері.

Вперше вчителька повідомила про хворобу у 2009 році. Згідно з медичними довідками, вона страждала від психологічних проблем, і термін її непрацездатності неодноразово продовжувався. Її роботодавець, земля Північний Рейн-Вестфалія, тривалий час залишався бездіяльним і лише у квітні 2025 року призначив обстеження для визначення її довгострокової працездатності.

Вчителька оскаржила це рішення.

Наразі Вищий адміністративний суд відхилив апеляцію. Хоча він назвав "багаторічну бездіяльність" роботодавця "справді незрозумілою", він, тим не менш, постановив, що наказ пройти медогляд залишається законним.

Судді пояснили, що, з одного боку, держава виконує свій обов'язок турботи, з'ясовуючи сумніви щодо придатності працівника до виконання службових обов'язків, але, з іншого боку, вона також має законний інтерес у тому, щоб державні службовці не були "повністю забезпечені без виконання своїх обов'язків".

Також суперечливим було питання про те, чи може огляд включати психіатричні аспекти. Вищий адміністративний суд постановив, що це допустимо. Оскільки вчителька сама надала медичні довідки зі спеціалізованого центру неврології та психіатрії, така перевірка була виправданою.

Президент Асоціації вчителів землі Північний Рейн-Вестфалія Андреас Барч називає поведінку вчительки "ляпасом моїм колегам".

Залежно від рівня досвіду, старші вчителі в Північному Рейні-Вестфалії заробляють від 5 051 до 6 174 євро на місяць. Вчителі на державній роботі отримують зарплату безстроково, навіть у разі хвороби.

