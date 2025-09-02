Глава МЗС Чехії: бажанням розширити мобілізацію Путін підтверджує, що не хоче миру

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що з огляду на наміри РФ розширити мобілізацію про прагнення Росії до миру не йдеться.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав в Х.

Ліпавський звернув увагу на плани Росії розширити мобілізацію.

"У Росії подали законопроєкт про введення постійної цілорічної мобілізації, щоб забезпечити постійний приплив солдатів для війни проти України. Путін цим лише підтверджує, що йому не йдеться про мир і що він готовий пожертвувати ще більше життів заради своїх імперських амбіцій", – написав Ліпавський.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур переконаний, що адміністрація США наразі вже менш оптимістична щодо Росії.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що якщо до вересня жодних зрушень у цьому питанні не відбудеться, Трамп не може залишити без відповіді таку поведінку Кремля.

За даними ЗМІ, Дональд Трамп нібито задумується про те, щоб поки облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими", а в його оточенні звинувачують європейських лідерів у тому, що Україна не згодна на більші поступки.