Глава МИД Чехии: желанием расширить мобилизацию Путин подтверждает, что не хочет мира

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что учитывая намерения РФ расширить мобилизацию о стремлении России к миру речь не идет.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Х.

Липавский обратил внимание на планы России расширить мобилизацию.

"В России подали законопроект о введении постоянной круглогодичной мобилизации, чтобы обеспечить постоянный приток солдат для войны против Украины. Путин этим лишь подтверждает, что речь не идет о мире и что он готов пожертвовать еще больше жизней ради своих имперских амбиций", – написал Липавский.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур убежден, что администрация США сейчас уже менее оптимистична в отношении России.

Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что если до сентября никаких сдвигов в этом вопросе не произойдет, Трамп не может оставить без ответа такое поведение Кремля.

По данным СМИ, Дональд Трамп якобы задумывается о том, чтобы пока оставить свои усилия для прекращения российско-украинской войны – пока стороны "станут более сговорчивыми", а в его окружении обвиняют европейских лидеров в том, что Украина не согласна на большие уступки.