Брюссель і Вашингтон домовились про новий діалог щодо цифрового ринку

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Брюссель погодився розпочати "цифровий діалог" з Вашингтоном.

Про це він сказав у інтерв’ю Euronews, пише "Європейська правда".

Щойно повернувшись із Вашингтона після кількох днів переговорів із американськими колегами, Шефчович повідомив, що ЄС і США обговорюють створення нового форуму з питань цифрового законодавства після кількох місяців тиску з боку Вашингтона.

За адміністрації американського президента Дональда Трампа Білий дім посилив заклики до Брюсселя послабити цифрові правила, які він вважає перешкодами для великих американських технологічних компаній, що працюють у Європі.

Досі Європейська комісія відмовлялася переглядати свої основні закони у сфері технологій, які, за її словами, покликані захищати споживачів та забезпечувати чесну конкуренцію.

"Ми не можемо поступитися нічим, що стосується нашого законодавства, але ми готові до переговорів. Нам обом потрібен цифровий діалог", – сказав він.

Вашингтон неодноразово критикував Закон ЄС про цифрові послуги, спрямований на боротьбу з незаконним контентом, та Закон про цифрові ринки, який має на меті обмежити зловживання домінуючим становищем на ринку, при цьому повторюючи, що вважає цифрове законодавство дискримінаційним.

Також Шефчович зазначив, що ЄС і США мають "спільні завдання" у кількох сферах, зокрема щодо безпеки в Інтернеті та чесної конкуренції.

Варто нагадати, що влітку 2025 року Конгрес США посилив критику закону Європейського Союзу про соціальні медіа та визнав його "загрозою іноземної цензури".

Тоді ж Державний департамент США розкритикував Європу за свободу слова, заявляючи, що її регулювання соціальних мереж та інших онлайн-платформ є "орвелівською" цензурою.