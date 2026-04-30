Під час слухань у Конгресі протестувальники перервали виступ Гегсета

Під час слухань у Конгресі США виступ міністра оборони Піта Гегсета перервали протестувальники, яких згодом вивела зали охорона.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Інцидент стався під час його вступного слова. Один із протестувальників, якого виводили із приміщення, вигукнув, що "американський народ не хотів цієї війни".

Після цього голова комітету Роджер Вікер наголосив на необхідності дотримання порядку під час слухань.

"Ми поважаємо право американців на свободу слова, гарантоване Першою поправкою, але переривання цього слухання не буде терпітися", – акцентував він.

Під час слухань голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що очільник Кремля Владімір Путін надає допомогу Ірану у веденні війни.

А представник Демократичної партії у Сенатському комітеті з питань збройних сил Джек Рід розкритикував Гегсета.