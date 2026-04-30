Трамп скасував торговельні обмеження на віскі між Шотландією та штатом Кентуккі

Президент США Дональд Трамп заявив про скасування мит та торговельних обмежень на віскі, пов’язаних із торгівлею між Шотландією та американським штатом Кентуккі після візиту короля та королеви Британії до США.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

За його словами, рішення було ухвалене на знак поваги до візиту короля та королеви Великої Британії до Білого дому.

Трамп зазначив, що зміни стосуватимуться співпраці у виробництві віскі та бурбону.

"Люди давно хотіли цього, оскільки між країнами існувала значна торгівля, особливо пов'язана з використанням дерев'яних бочок. Король і королева змусили мене зробити те, чого ніхто інший не зміг зробити, навіть майже не просячи! Це велика честь – мати їх обох у США", – додав він.

Цього ж дня Трамп порадив британському прем'єр-міністру Кіру Стармеру діяти "як король Британії" для кращих результатів у стосунках з американським президентом.

Раніше Трамп натякнув, що він може переглянути торішню торговельну угоду і запропонувати Лондону гірші умови на тлі свого розчарування тим, що, на його думку, Британія не надала достатньої підтримки його війні з Іраном.

А Стармер заявив, що не збирається поступатися американському президенту у питанні війни в Ірані попри натяки на можливу зміну торговельної угоди між країнами.