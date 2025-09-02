Трамп о Путине: я узнал интересные вещи, через несколько дней и вы узнаете

Президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за действиями Украины и России и повторил, что хочет прекратить гибели.

Об этом он заявил, выступая в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Трампа спросили, общался ли он с правителем России на прошлой неделе.

"Нет, не общался. Я узнал интересные вещи, думаю, в следующие несколько дней вы обо всем узнаете", – сказал он.

Трампа также спросили о возможных последствиях в связи с отсутствием прогресса по встрече Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы посмотрим, что они будут делать и увидим, что случится. Я слежу очень пристально. На прошлой неделе они потеряли 7 тысяч солдат между двумя странами без всякой на то причины. Я хочу чтобы это закончилось", – заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил о своем разочаровании правителем России Владимиром Путиным и анонсировал "определенные действия".

Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что если до сентября никаких сдвигов в этом вопросе не произойдет, Трамп не может оставить без ответа такое поведение Кремля.