Чоловік, який влаштував стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому, залишиться під вартою

Підозрюваний у стрілянині, що сталася під час вечері кореспондентів Білого дому минулого тижня, погодився залишатися під вартою до початку судового розгляду.

Про це пише CBS News, передає "Європейська правда".

Під час слухання перед федеральним суддею адвокат підозрюваного стрільця Коула Аллена повідомив судді, що не буде оскаржувати рішення уряду про утримання його під арештом.

31-річному Аллену висунуто звинувачення у спробі вбивства президента Трампа та двох злочинах, пов'язаних із вогнепальною зброєю, що сталися під час стрілянини біля місця проведення щорічного гала-вечора для преси в суботу.

Він вперше з'явився у федеральному суді в понеділок, 27 квітня.

Аллен ще не визнав свою провину за висунутими звинуваченнями. Попереднє слухання призначено на 11 травня.

ЗМІ писали, що Аллен написав маніфест, у якому "чітко зазначив, що хоче напасти на представників адміністрації".

Як відомо, сам американський президент Дональд Трамп вважає, що такої стрілянини ніколи не сталося якби на території Білого дому була побудована "велика та захищена бальна зала".